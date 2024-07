Explicațiile Florentinei Iușco, după suspendare: ”Niște suplimente”

Florentina Iușco a fost suspendată timp de doi ani pentru dopaj și va rata prezența la Jocurile Olimpice de la Paris. Sportiva a dat primele explicații.

COSR a anunțat excluderea ei din lotul olimpic, după ce TAS a confirmat faptul că aceasta este vinovată pentru dopaj. Sportiva spune că a luat niște suplimente în aprilie 2023, dar atunci s-a asigurat că totul este în regulă.

"Am aflat de dimineață, printr-un mail venit de la TAS. În aprilie 2023, am luat niște suplimente. M-am asigurat că erau în regulă. Erau niște 'arzătoare', cu cofeină, pentru energie.

Am și dovedit asta în fața ANAD. Le-am trimis la analiză, mi-am probat nevinovăția și am primit doar o mustrare din partea ANAD", a povestit Florentina Iușco, pentru GSP.ro.

Referitor la suspendare, spune că nu se aștepta. Ea crede că acest moment reprezintă finalul carierei sale, deoarece vrea să se dedice familiei și copilului ei.

"Este foarte greu de procesat, nu mă așteptam la așa ceva. Am muncit pe brânci ca să ajung aici. Am tras din greu la toate competițiile și antrenamentele. De ce m-au mai pus să mă apăr și să-mi dovedesc nevinovăția, dacă tot nu m-au luat în considerare?

Nu cred că voi mai reveni vreodată după această suspendare! Poate că Dumnezeu are alte planuri pentru mine. Am familie, am un copil de opt ani, poate că ar fi momentul să mă dedic lor.", a încheiat atleta.

Ads