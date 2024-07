Cine e românul apropiat de Putin care deplânge absența Rusiei de la Jocurile Olimpice: ”E o mare țară”

Absenţa judoka ruşi de la Paris, ca urmare a boicotării Jocurilor Olimpice de către federaţia lor naţională, este o "pierdere" pentru evenimentul sportiv din capitala Franţei, a declarat marţi româno-austriacul Marius Vizer, preşedintele Federaţiei internaţionale de judo (IJF), considerat un apropiat al lui Vladimir. Putin, într-un interviu acordat AFP.

"În calitate de preşedinte al IJF, regret că nu avem o participare completă. Când o naţiune calificată lipseşte, este întotdeauna o pierdere pentru Jocurile Olimpice. Dar nu putem decât să respectăm sau în orice caz să admitem decizia CIO", a declarat Vizer.

''Rusia este o mare ţară a judo-ului. Suntem un sport care nu a sancţionat sportivii ruşi. Pentru că pedepsirea persoanelor nevinovate pentru deciziile rele sau controversate ale liderului lor nu este corectă. Nu putem sancţiona o întreagă naţiune pentru situaţia tragică şi consecinţele acestui conflict. Aceasta este o tragedie pentru poporul ucrainean şi pentru poporul rus", a subliniat preşedintele Federaţiei internaţionale.

Întrebat cum îşi explică faptul că 17 judoka au fost autorizaţi de IJF să participe la JO 2024 şi doar 4 de către CIO, Vizer a răspuns: "În perioada de calificare, când i-am autorizat pe sportivii ruşi să participe ca sportivi neutri la competiţii, am ales sportivii pe baza anchetei unei societăţi internaţionale, Sportradar. Prin urmare, am urmat cu exactitate rezultatele anchetei lor. Cei care, conform acestora, au fost compromişi de imagini, de o campanie de promovare, de orice implicare in promovarea războiului, au fost excluşi din competiţie. Şi pe toţi cei care nu au fost implicaţi, i-am autorizat. Apoi, în ceea ce priveşte decizia CIO, nu pot face niciun comentariu".

Întrebat care este relaţia sa actuală cu Vladimir Putin, care a fost până în 2022 preşedinte de onoare al IJF, Marius Vizer a precizat: "După invazie, am considerat, împreună cu Comitetul Executiv al IJF, că nu mai este cazul să-l avem preşedinte de onoare, am luat decizia unanimă de a-l înlătura pe preşedintele Putin din această funcţie".

Preşedintele IJF a comentat şi solicitarea adresată CIO de către Comitetul olimpic palestinian de excludere a Israelului de la JO 2024. ''Cred că nu ar trebui să existe niciun boicot în lumea sportului. Sportul ar trebui să unească oamenii şi să-i ajute să se perfecţioneze şi să se înţeleagă mai bine. Desigur, într-o situaţie de război, este dificil să explici asta ambelor naţiuni implicate. Dar ar trebui să fie toţi sportivii aici", a spus conducătorul Federaţiei internaţionale de judo.

