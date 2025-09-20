Decizia luată de CIO cu privire la participarea sportivilor din Rusia la Jocurile Olimpice

Autor: Iosif Pintilie
Sambata, 20 Septembrie 2025, ora 08:29
Decizia luată de CIO cu privire la participarea sportivilor din Rusia la Jocurile Olimpice
Kirsty Coventry este președinta CIO. Foto: X / Olympics

Ruşii vor concura ca sportivi neutri independenţi, fără steag naţional sau imn, la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026, a anunţat vineri Comitetul Olimpic Internaţional, care menţine aceleaşi sancţiuni ca la Jocurile Olimpice de vară de la Paris de anul trecut.

CIO a suspendat Comitetul Olimpic Rus în octombrie 2023 pentru recunoaşterea consiliilor olimpice regionale pentru regiunile ocupate de Rusia din Ucraina, Luhansk, Doneţk, Herson şi Zaporizhzhia, în urma invaziei Rusiei din 2022 în Ucraina, afirmând că această mişcare a încălcat Carta Olimpică.

„Am discutat şi despre sportivii independenţi neutri (AIN). Nu va fi nimic nou”, a declarat preşedinta CIO, Kirsty Coventry, într-o conferinţă de presă. „Comitetul executiv va adopta exact aceeaşi abordare ca la Paris (Jocurile Olimpice din 2024). Nu s-a schimbat nimic.”

Sportivii ruşi şi belaruşi care ating timpii de calificare vor fi mai întâi verificaţi pentru a se stabili dacă au legături cu armata rusă sau dacă susţin războiul din Ucraina, ambele aspecte conducând la excluderea lor.

Echipele ruseşti sunt excluse de la JO. Belarus a servit drept bază pentru invadarea Ucrainei.

Un număr mic de sportivi individuali din Rusia şi Belarus au fost autorizaţi să participe ca AIN la Jocurile Olimpice de vară din 2024 de la Paris, după ce au trecut mai întâi printr-o verificare riguroasă din partea CIO.

Ei au concurat fără steagul şi imnul Rusiei sau Belarusului. În schimb, au participat ca sportivi neutri.

Patru patinatori artistici ruşi din probele individuale masculine şi feminine au fost recent aprobaţi de Uniunea Internaţională de Patinaj pentru a încerca să se califice la Jocurile Olimpice, care vor începe la 6 februarie 2026 în Italia, ca sportivi neutri.

#jocurile olimpice, #Rusia, #CIO , #stiri din sport
