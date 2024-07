Competiţiile din cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris au început, miercuri, cu două meciuri din turneul de fotbal masculin.

Pe stadionul Parc des Princes din Paris, Spania a câștigat, 2-1, cu Uzbekistan în Grupa C, în timp ce Argentina a remizat cu Marocul, 2-2 la Saint-Étienne, în Grupa B.

Meciul Argentina - Maroc a provocat un scandal uriaș, după ce arbitrul suedez Glenn Nyberg a acordat nu mai puțin de 15 minute de prelungiri, în condițiile în care nu s-a întâmplat nimic deosebit peparcursul primelor 90 de minute. Argentina a reușit să egaleze în minutul 90+16, declanșând furia justificată a marocanilor.

”Cel mai mare scandal din istoria fotbalului la Jocurile Olimpice”, au scris fanii pe rețelele sociale.

Miercuri sunt programate opt meciuri, printre care Mali-Israel, sub atenta supraveghere a poliţiei, pe fondul apelurilor la "mobilizare" împotriva prezenţei delegaţiei israeliene în Franţa din cauza războiului din Gaza.

ROBBERY💸💸💸

Argentina equalize in the 116th minute. The biggest scandal in Olympics Football history.

Morocco fans have stormed the pitch, fire crackers were flying and absolute chaos erupted.

What a shame for the Olympics🤮pic.twitter.com/hJDTFZA9v7 https://t.co/wUSUcZxU0v