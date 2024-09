Povestea dublei campioane de la Jocurile Olimpice care a supraviețuit unei boli cu o șansă de viață de doar 4%

Italianca Bebe Vio (27 de ani) este dublă campioană olimpică la scrimă în scaun rulant în proba de floretă. Pentru a putea concura, ea are patru proteze. Acestea au apărut în viața ei când avea doar 11 ani.

Atunci, ea a fost diagnosticată cu meningita, care a dus la un sepsis și la o hemoragie internă. Șansa de supraviețuire pentru boala ei erau de doar 4%. Ea însă a reușit să treacă peste această perioadă.

Beatrice s-a apucat de scrimă de la vârsta de cinci ani, fiind admiratoarea celebrei Valentina Vezzali, sextuplă campioană olimpică. Viața ei s-a schimbat radical la 11 ani, atunci când ceva ce părea o banală răceală s-a transformat în meningită.

Medicii au decis să îi amputeze ambele picioare de la genunchi în jos, pentru a-i salva viața. De asemenea, după acest moment a rămas cu o serie de cicatrici pe tot corpul. Spune însă că aceste cicatrici nu reprezintă povestea ei.

„Toată lumea spune asta, dar eu nu am înțeles-o niciodată. De ce ar trebui ca ele să-mi spună povestea? Cicatricile nu spun că fac scrimă! Cel mult spun că am avut o boală, dar nu cred că ele îmi spun povestea”.

Beatrice susține că vrea să se afirme prin cine este, nu prin impactul pe care l-a avut boala asupra ei.

„Vreau ca povestea despre cine sunt să vină de la mine, nu de la ceea ce se vede în exterior. Povestea mea nu se bazează pe boala mea. Povestea mea se bazează pe sport: am făcut scrimă de când eram copil. Ceea ce simt că face parte din mine este semnificația sportului, modul în care poate face bine oamenilor, modul în care a face parte dintr-o echipă poate ajuta, modul în care sportul te face fericit și modul în care a face sport face bine și altora. Practicarea sportului poate părea o acțiune simplă, dar, de fapt, creează o reacție incredibilă în rândul altor oameni”, povestește ea.

Cum s-a apucat de sport?

Beatrice a vorbit despre momentul în care s-a apucat de sport. Ea susține că a știu mereu că va reveni în sport, chiar și atunci când a fost bolnavă.

„Aveam o vârstă fragedă, nu mi-am pus prea multe întrebări, adulții au fost cei care mi-au spus: «Nu mai poți face asta». Tot timpul am știut că o să mă întorc la scrimă. Când le-am spus medicilor că vreau acest lucru, aproape m-au scuipat, cei care mi-au făcut protezele au început să râdă. Dar eu nu m-am lăsat și am crezut că pot s-o fac.

Pentru nimic în lume nu mi-aș fi dorit ca familia mea să treacă prin durerea prin care a trecut pe când aveam unsprezece ani. Nu i-aș dori-o nici celui mai mare dușman al meu. Dar sunt fericită acum, viața mea este minunată, ar fi fost minunată chiar și cu toate cele patru piese la locul lor! Dar lucrurile se întâmplă și nu ne putem deprima gândindu-ne că viața s-a terminat. Mie mi-a ieșit bine, așa că încerc să fac ceva semnificativ cu ceea ce s-a întâmplat pentru a oferi un exemplu", a povestit ea.

Când avea doar 19 ani, a cucerit primele medalii olimpice, la proba de floretă, clasa B, unde a cucerit aurul la individual și bronzul cu echipa. Crede însă că locul trei obținut alături de colegele ei este mai important.

„Când câștigi o finală la individual înseamnă că toți colegii tăi au pierdut înainte ca tu să devii campioană. Așa că ești singur, nu e toată echipa lângă tine. Și știi că și colegii se antrenează la fel de mult ca tine. Mi-a fost greu să fiu pe podium, chiar dacă eram pe cea mai înaltă treaptă. Evident, am fost fericită, era visul vieții mele să fiu campioană. Dar în momentul acela, pe podium, mi-am dat seama că nu e atât de frumos cum e când câștigi cu echipa”, a explicat ea.

La Jocurile Paralimpice de la Tokyo, ea a luat, iarăși, aurul la individual, iar cu echipa a luat medalia de argint.

„Sportul este foarte important, dar există mult mai mult în viață. Educație, voluntariat, evenimente - există o întreagă lume în jurul sportivului care nu se termină după o competiție.

Integrarea este necesară pentru a schimba modul în care sunt percepute persoanele cu dizabilități. Un interviu cu o astfel de persoană nu trebuie neapărat să înceapă cu: «După tot prin ce ai trecut, simți că sportul ți-a dat puterea de a merge mai departe?» În cultura noastră, suntem obișnuiți să credem că trebuie să ne ascundem copiii cu dizabilități sau să nu îi determinăm să facă sport pentru a evita să le arătăm scaunul cu rotile. Acest tip de prejudecăți au împiedicat integrarea. Cândva, cineva cu handicap se «distra» făcând sport, astăzi suntem recunoscuți ca sportivi paralimpici”, a spus ea.

