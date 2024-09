Cuplul de aur la Jocurile Olimpice și Paralimpice! Poveste de dragoste și succes, la Paris VIDEO

Este, fără îndoială, una dintre cele mai frumoase poveşti ale Jocurilor de la Paris. Căsătoriţi din 2022, şi Tara Davis şi Hunter Woodhall se bucură de o vară de vis în oraşul iubirii.

La 8 august, Tara a câştigat primul ei titlu olimpic, cucerind aurul în finala săriturii în lungime cu o săritură de 7,10 m. A fost un triumf sărbătorit în braţele soţului ei, Hunter Woodhall, căruia i-a fost greu să îşi ascundă lacrimile. Imaginea a făcut înconjurul lumii.

Câteva săptămâni mai târziu, a fost rândul lui Hunter să strălucească pe pista violet de la Stade de France. După ce la 100 m nu a reuşit să urce pe podium (locul 6), Hunter Woodhall a uimit concurenţa vineri, câştigând titlul paralimpic la 400 m T62, prima sa medalie de aur. A fost un moment pe care l-a împărtăşit cu soţia sa, care s-a aflat în tribune cu această ocazie.

Tara Davis-Woodhall and Hunter Woodhall are FINALLY celebrating now that they both have GOLD MEDALS! 🇺🇸 #ParisParalympics pic.twitter.com/YpC96e16ha