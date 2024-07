Teorii conspiraționiste despre moartea lui Joe Biden. Se cer dovezi că președintele este în viață

Speculațiile conspiraționiste cu privire la starea de sănătate a președintelui Joe Biden s-au înmulțit dramatic după ce acesta a renunțat la cursa pentru Casa Albă. În timp ce Kamala Harris a obținut sprijinul necesar pentru a deveni candidata democrată, unii republicani și extremiști răspândesc teorii ale conspirației, scrie The New York Times.

Joe Biden este așteptat marți, 23 iulie, la Casa Albă, dar faptul că nu a avut apariții publice pentru câteva zile a strârnit un val de teorii ale conspirației pe rețelele sociale, amplificate și de Fox News, potrivit prestigioasei publicații americane.

„Vrem dovada că este în viață”, a declarat în direct Dana Perino, prezentatoare Fox News, citată de observatornews.ro.

Speculațiile fără vreun temei real, în timp ce Joe Biden se tratează pentru COVID-19, au ajuns să strângă chiar și peste 10 milioane de vizualizări pe rețele sociale. The New York Times dă exemplul unor conturi care se prezintă a fi agenții de știri, dar răspândesc mesaje conspiraționiste.

BREAKING: A verified source has informed the Global Press team that Joe Biden is currently in hospice care and is unlikely to survive the night.