Procurorul special își apără declarațiile despre memoria lui Joe Biden. ”Estimarea mea era necesară, exactă şi justă”

Procurorul special american însărcinat să ancheteze cazul documentelor clasificate păstrate de Joe Biden după încheierea mandatelor de vicepreşedinte şi-a apărat marţi, 12 martie, în Camera Reprezentanţilor, comentariile controversate legate de memoria uneori şovăielnică a acestuia pentru a-şi justifica decizia de a renunţa la trimiterea sa în judecată.

În raportul publicat în februarie, procurorul special Robert Hur a recomandat netrimiterea în judecată, argumentând, între altele, că un juriu ar fi reticent să condamne ”un om în vârstă cu memoria slabă”. Tabăra preşedintelui în vârstă de 81 de ani a denunţat atunci comentariile, spunând că sunt ”gratuite” şi ”deplasate”.

”Noi am strâns probe că preşedintele a păstrat cu bună ştiinţă documente clasificate după sfârşitul vicepreşedinţiei sale (2009-2017 - n.red.), pe când era un simplu cetăţean”, a rezumat Hur marţi în faţa a două comisii ale Camerei Reprezentanţilor, dominată de republicani.

”Nu am strâns, totuşi, probe care să meargă dincolo de îndoiala rezonabilă”, a adăugat el.

”Misiunea mea era să stabilesc dacă preşedintele a păstrat sau divulgat informaţii confidenţiale cu bună ştiinţă”, a reamintit procurorul special.

”Nu puteam să trag o concluzie asupra acestui aspect fără a examina starea de spirit a preşedintelui. Din acest motiv, trebuia să ţin cont de memoria preşedintelui şi de starea sa mentală generală, precum şi de modul în care juriul unui tribunal le-ar percepe”, a explicat el.

”Estimarea mea din raport pe tema pertinenţei memoriei era necesară, exactă şi justă”, a dat asigurări procurorul special.

”Nu mi-am cosmetizat explicaţia, nici nu l-am denigrat injust pe preşedinte”, a insistat Robert Hur.

El a fost desemnat procuror special în ianuarie 2023 după ce, în acea lună şi în decembrie 2022, la reşedinţa din Wilmington (statul Delaware) a lui Joe Biden şi la un fost birou al acestuia au fost descoperite documente confidenţiale datând din perioada în care Biden era vicepreşedinte, cu privire mai ales la angajamentul militar american în Afganistan.

