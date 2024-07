Președintele american Joe Biden continuă seria de gafe în care nu-și aduce aminte numele persoanelor despre care vorbește. Cel mai nou incident s-a petrecut joi, 18 iulie, într-un interviu acordat unui post de televiziune american destinat populației de culoare.

Pentru că nu l-a putut numi, Biden l-a identificat drept „negrul” („the black man”) pe secretarul de stat Lloyd Austin.

Într-un interviu la BET, Joe Biden a încercat să se laude cu persoanele de culoare pe care le-a numit în funcții de-a lungul primului mandat. Președintele SUA a apărut în emisiune „Black America Votes” („America de culoare votează, n.r.) pentru a-i convinge pe americanii de origine africană să îl susțină la alegerile prezidențiale din noiembrie.

„E vorba despre tratarea oamenilor cu demnitate. E vorba despre... Uite. Mă refer, de exemplu, la reacțiile negative când l-am numit pe... Secretarul Apărării, negrul, am numit-o și pe judecătoarea Ketanji Brown, e din cauza oamenilor pe care i-am numit”, s-a bâlbâit Biden în clipul viral. Publicația The New York Post și multe altele au cerut o reacție oficială de la Casa Albă, dar aceasta nu a apărut până acum.

Lloyd Austin, Secretarul Apărării la care se referea președintele Joe Biden ca „negrul”, a fost nominalizat pentru funcție în decembrie 2020 și învestit pe 22 ianuarie 2021.

President Biden: 'The Black Man, Uh...Ketanji Brown.'.

Joe Biden is struggling to remember the name of his Secretary of Defense, Lloyd Austin. Biden referred to Austin as 'the black man' then mentions Ketanji Brown Jackson, a black Female Supreme Court Justice.

This isn't just… pic.twitter.com/JKaGq8i1tM