Biden l-a luat peste picior pe Trump la un eveniment de campanie. Cu ce crede președintele american că-și tratează rivalul său părul VIDEO

Încântat de primirea entuziastă de care a avut parte miercuri, 24 aprilie, la un eveniment de campanie, Joe Biden și-a luat peste picior adversarul din cursa pentru prezidențiale. Biden l-a ironizat pe Donald Trump și, în același timp, a făcut glume pe seama părului acestuia, amintind o declaraţie aiurită a republicanului din timpul pandemiei Covid-19, relatează AFP.

"Amintiţi-vă, când încerca să gestioneze Covid-19, el a sugerat să se injecteze puţin înălbitor în vene", a spus democratul în vârstă de 81 de ani, la Washington, în faţa unei adunări a unor sindicalişti din sectorul construcţiilor, care au îndemnat la vot cu Biden în noiembrie.

President Biden: Donald Trump still thinks windmills cause cancer. Remember when he was trying to deal with COVID, he said just inject a little bleach in your vein? He missed it, it all went to his hair! pic.twitter.com/ZlmMneiT8M