Biden glumește după vizita medicală: ”Arăt prea tânăr” VIDEO

Președintele SUA, Joe Biden, a glumit că ”arată prea tânăr” în timpul unei conferințe de presă când a fost întrebat care sunt rezultatele vizitei medicale pe care a făcut-o miercuri.

”Au spus că arat prea tânăr”, a declarat Biden fiind întrebat de jurnaliști cum a decurs vizita medicală de rutină, care a avut loc în contextul în care capacitatea sa de a guverna este pusă la îndoială.

Reporter: Mr. President, how did your physical go?

President Biden: They think I look too young pic.twitter.com/OccHvkv73o