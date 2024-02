O nouă gafă comisă de Biden. L-a confundat pe actualul președinte al Franței cu François Mitterrand, decedat în 1996 VIDEO

Preşedintele SUA, Joe Biden, a comis o gafă şi i-a confundat pe preşedintele francez Emmanuel Macron cu fostul preşedinte François Mitterrand, într-o anecdotă, în weekend, la Las Vegas, unde susţinea un discurs în faţa unor lucrători din sectorul hotelier, înaintea alegerilor primare democrate de marţi, din Nevada.

Joe Biden, în vârstă de 81 de ani, a rememorat un moment din culisele unui summit G7, la Carbis Bay, în 2021, în Anglia, pe care l-a povestit de mai multe ori.

”Ştiţi, imediat după alegerea mea, m-am dus la ceea ce numeşte o reuniune G7, adică a tuturor liderilor NATO”, a declarat Biden în discursul său. ”Era în sudul Angliei. M-am aşezat şi am spus ”America s-a întors!”. Iar Mitterrand din Germania, vreau să zic Franţa, m-a privit şi m-a întrebat ”pentru cât timp v-aţi întors?”. L-am privit şi cancelarul german mi-a spus ”ce-aţi spune, domnule preşedinte, dacă aţi deschide mâine ziarul London Times şi ar scrie ”O mie de persoane pătrund în Camera Comunelor, sparg uşile, iar doi Bobbies (ofiţeri de poliţie) sunt ucişi pentru a împiedica algerea premierulu. Ce-aţi spune?””, a continuat Biden, referindu-se la luarea cu asalt a Capitoliului la 6 ianuarie 2021.

Biden tells crowd he recently met with Mitterrand, former French president who died in 1996.

