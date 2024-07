Cine îi ia locul lui Joe Biden în cursa pentru Casa Albă: „A fost cea mai bună decizie pe care am luat-o”

Joe Biden a anunțat că o susține pe vicepreședinta Statelor Unite, Kamala Harris, pentru nominalizarea în cursa pentru Casa Albă. Acesta a anunțat duminică, 21 iulie, că se retrage din competiție, după ce mai mulți aliați i-au cerut acest lucru.

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it's been the best…