Joe Biden s-a întâlnit cu Regele Charles, la castelul Windsor. Momentul confuz de la prezentarea gărzii de onoare VIDEO

Joe Biden a fost primit la Palatul Windsor de Regele Charles al III-lea, în cadrul unei vizite pe care liderul SUA a făcut-o în Regatul Unit.

Biden s-a întâlnit cu regele la Castelul Windsor pentru discuții despre ”ceai și climă”, înainte de a pleca în Lituania pentru summitul NATO de săptămâna aceasta, conform Daily Mail.

Discuția dintre cei doi a fost caracterizată drept ”caldă și cordială”.

Nu există detalii despre ceea ce au vorbit, în afară de o „largă varietate de probleme de interes și interes reciproc”, conform oficialilor de la Casa Regală a Regatului Unit.

În timpul prezentării onorului de către militarii din Welsh Guards, președintele american a avut un confuz schimb de replici cu unul dintre comandanții gărzii, moment care a pus la încercare răbdarea regelui Charles al III-lea.

King Charles has trouble getting Biden to move on pic.twitter.com/wSA68xb6VA

Înainte de întâlnirea cu Regele Charles, președintele american a purtat discuții cu premierul Rishi Sunak, în grădina din Downing Street. Pe ordinea de zi a fost decizia SUA de a furniza bombe cu dispersie controversate, care sunt interzise de peste 100 de țări, inclusiv Marea Britanie.

Președintele i-a spus lui Sunak „nu s-ar putea întâlni cu un prieten mai apropiat și cu un aliat mai mare” și „relația noastră este solidă”. În timp ce Downing Street a negat o ciocnire asupra pozițiilor lor privind bombele cu dispersie și aderarea Ucrainei la NATO.

După vizita în Regatul Unit, Biden s-a urcat în Air Force One pentru a merge la Summitul NATO de la Vilnius, Lituania.

King Charles Receives President Joe Biden at Windsor Castle.

Marine One lands at Windsor Castle, and Kind Charles and President Joe Biden listen to the Star Spangled Banner courtesy of the Welsh Guards. Both will be briefed ahead of the Climate Finance Mobilisation Forum. pic.twitter.com/OnHPf0biCl