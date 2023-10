O nouă ”rătăcire” a lui Joe Biden: A citit și indicațiile consilierilor care i-au scris discursul. „Spune clar” VIDEO

În timpul discursului său din seara de 19 octombrie, ținut în Biroul Oval al Casei Albe, președintele american Joe Biden a vorbit despre războaiele din Israel și Ucraina. În același timp, Biden a repetat indicația de pe prompterul de pe care citea: „Spune clar”.

„Vom obține ceea ce nu vrem – spune clar, nu vrem – nu vrem ca armata americană să lupte în Rusia”, a spus Biden, referindu-se la războaiele din Israel și Ucraina.

BIDEN v TELEPROMPTER: "We'll have something that we do not seek, make it clear we do not seek, we do not seek to have American troops fighting in Russia. Or fighting against Russia." pic.twitter.com/6dNxS6meE4