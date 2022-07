Joe Biden, președintele SUA, este deja recunoscut pentru gafele pe care le face în timpul discursurilor.

Un nou astfel de eveniment a avut loc în 8 iulie, când a citit și indicațiile de pe prompter, în timpul unui discurs despre protejarea drepturilor femeilor. După acest incident, a început să se încurce și mai rău.

Joe Biden accidentally reads the part on the teleprompter that says "repeat the line" when they wanted him to say the line again lmfao pic.twitter.com/pS3GdXPe5N