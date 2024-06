Biden promite că nu-și va grația fiul dacă va fi condamnat. Câți ani de închisoare riscă Hunter Biden VIDEO

Joe Biden, președintele SUA, a declarat joi, 6 iunie, că nu îl va graţia pe fiul său Hunter, judecat în Delaware sub acuzaţia că a încălcat o lege care le interzice consumatorilor de droguri să deţină arme de foc, acuzaţii pentru care riscă, teoretic, o pedeapsă maximă de până la 25 de ani de închisoare.

Într-un interviu acordat postului ABC News, Biden a răspuns „da” atunci când a fost întrebat dacă exclude graţierea lui Hunter.

De asemenea, el a răspuns „da” când a fost întrebat dacă va accepta rezultatul procesului, care a început săptămâna aceasta.

Hunter Biden a pledat nevinovat la cele trei acuzaţii formulate pentru că nu a dezvăluit consumul de droguri ilegale atunci când a cumpărat un revolver, în 2018, deţinând ilegal arma timp de 11 zile, înainte ca aceasta să fie găsită de văduva fratelui său, Hallie, care a aruncat-o.

Cumnata lui Hunter Biden, Hallie Biden, a fost audiată joi în faţa juraţilor la tribunalul din Wilmington unde se desfăşoară procesul. Ea a declarat că i-a găsit arma lui Hunter şi că a aruncat-o de teama dependenţelor sale în spirală, ceea ce ar putea întări cazul procurorilor că fiul preşedintelui Joe Biden a încălcat o lege care interzice consumatorilor de droguri ilegale să deţină arme de foc.

Juraţii din primul proces penal intentat unui copil al unui preşedinte american au văzut imagini de pe o cameră de supraveghere în care Hallie Biden arunca arma lui Hunter Biden într-un coş de gunoi dintr-un supermarket, precum şi mesajele în care aceasta îi spunea că se temea pentru viaţa lui.

