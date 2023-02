Joe Biden a ajuns la Kiev, într-o vizită ținută la secret. Rusia ar fi ridicat avioane de la sol declanșând alarmă generală în Ucraina VIDEO

Președinele american Joe Biden a sosit la Kiev luni, 20 februarie, pentru a se întâlni cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

UPDATE 12.34 Corespondentul New York Times spune că președintele american a călătorit cu trenul de la granița Poloniei și până la Kiev, un drum de peste 500 de kilometri, care durează în jur de 9-10 ore.

The New York Times descrie vizita ca fiind "o demonstraţie a hotărârii administraţiei sale de a susţine Ucraina în faţa invaziei Rusiei”, în condiţiile în care se împlineşte un an de la această agresiune.

„Vizita la Kiev s-a desfăşurat în secret din cauza preocupărilor legate de securitate. Joe Biden a plecat de la Washington fără atenţie publică, după ce el şi soţia sa au luat cina în oraş, la un restaurant, sâmbătă seara, un fapt extrem de rar. Biden urma să ajungă la Varşovia marţi dimineaţa pentru o vizită de două zile, iar oficialii au negat în mod repetat că ar exista alte planuri pe care le-ar putea anunţa cu privire la o deplasare în Ucraina în timp ce se află acolo. Într-adevăr, Casa Albă a publicat duminică seară un program public pentru ziua de luni care arăta că preşedintele ar fi încă la Washington şi ar urma să plece seara spre Varşovia, când, de fapt, el era deja la jumătate de lume distanţă”, scrie NYT.

Biden apare în imagini alături de Zelenski, în palatul prezidențial din capitala Ucrainei (foto jos).

Știrea inițială:

Biden apare în imagini pe străzile orașului Kiev.

More footage of Biden in #Kyiv, walking with President Zelenskyy pic.twitter.com/4vHMg6mi8q — Michael A. Horowitz (@michaelh992) February 20, 2023

Iinerariul public inițial al președintelui american sugera că acesta va vizita Polonia, însă Joe Biden a ajuns în capitala Ucrainei.

Sosirea lui Biden în Kiev marchează prima sa vizită în Ucraina de la începutul invaziei rusești.

Surse din Ucraina spun că, în timp ce Biden se află la Kiev, Rusia a ridicat de la sol bombardierele strategice, provocând o alertă de raid aerian la nivel național.

While Biden is in Kyiv, Russia is taking off its strategic bombers, causing nationwide air raid alert. pic.twitter.com/PxpqSZ0nzL — Maria Avdeeva (@maria_avdv) February 20, 2023

Biden este unul dintre ultimii dintre cei mai puternici lideri occidentali care vizitează Kiev pentru a se întâlni cu Zelenski. Premierul britanic Rishi Sunak, președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Olaf Scholz au călătorit anteriori în Ucraina.

The eagle has landed! Biden is in town. Unbelievable footages from Kyiv. This is a historic moment!#Ukraine #Kyiv pic.twitter.com/lLrjgSH91H — (((Tendar))) (@Tendar) February 20, 2023

Este prima sa deplasare în această ţară de la începutul invaziei Rusiei, în urmă cu aproape un an, şi este o surpriză, în condiţiile în care Casa Albă anunţase că preşedintele nu are de gând să meargă şi în Ucraina, cu ocazia deplasării sale în Polonia. Se vehicula însă că preşedintele Volodimir Zelenski - care a fost la Washington în decembrie - ar putea să vină în Polonia pentru o întâlnire cu Joe Biden.

Apariţia lui Biden la Kiev este o demonstraţie de susţinere pentru Ucraina care vine într-un moment critic al conflictului, în timp ce Rusia se pregăteşte pentru o aşteptată ofensivă de primăvară, notează CNN.

The New York Times relatează că preşedintele american Joe Biden a sosit la Kiev după o călătorie de o oră cu trenul de la graniţa cu Polonia. Acesta s-a plimbat în capitala Ucrainei alături de preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, iar cei doi au vizitat mănăstirea Sfântul Mihail în timp ce în oraş răsuna un avertisment de raid aerian.

