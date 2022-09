Cum miroase Joe Biden. Comparația amuzantă făcută de o susținătoare FOTO

O susținătoare a lui Joe Biden, a stârnit amuzament după ce a postat pe rețelele de socializare o fotografie cu președintele SUA, potrivit Newsweek.

Fotografia postată pe Twitter de Joanne Carducci a fost făcută în apropierea Casei Albe. Cunoscută ca@JoJoFromJerz, ea are peste 600.000 de urmăritori.

În imagine, femeia zâmbește în timp ce se sprijină pe pieptul președintelui SUA.

Ea a precizat că Joe Biden miroase ”ca cea mai caldă ceașcă de cacao”.

Sharing one more because it’s starting to feel like it was just a dream. pic.twitter.com/Qh0uR4vMLz