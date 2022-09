Președintele SUA, Joe Biden, a făcut o nouă gafă în timpul unui discurs.

Miercuri, liderul de la Washington s-a adresat unei parlamentare americane decedate, ceea ce a generat numeroase întrebări din partea presei la conferinţa de presă săptămânală a purtătoarei de cuvânt a Casei Albe, Karine Jean-Pierre, relatează AFP.

”Unde e Jackie?”, a întrebat liderul democrat în vârstă de 79 de ani, în timpul unei alocuţiuni consacrate luptei împotriva obezităţii şi insecurităţii alimentare.

”Vreau să le mulţumesc tuturor celor care se află aici”, a spus Joe Biden, menţionându-i pe alţi doi legislatori implicaţi în mod special în aceste eforturi, un republican şi un democrat.

Joe Biden a părut să o caute cu privirea în sală pe fosta membră a Camerei reprezentanţilor Jackie Walorski, o politiciană republicană din Indiana care a murit la începutul lui august într-un accident de maşină şi care era foarte angajată în lupta împotriva malnutriţiei.

"Jackie are you here? Where's Jackie?"

