Joe Biden, prezent la summitul COP27 pentru a prezenta planul SUA împotriva schimbărilor climatice VIDEO

Preşedintele SUA, Joe Biden, a sosit vineri, 11 noiembrie, la Sharm el-Sheikh, în Egipt, pentru a participa la Conferinţa Internaţională a ONU în lupta împotriva schimbărilor climatice COP27, relatează AFP.

Biden, care a sosit cu aeronava prezidenţială Air Force One în Egipt, face o scurtă escală la COP27, unde îşi prezintă drept un exemplu planul uriaş de acţiune împotriva încălzirii globale în Statele Unite.

Însă asupra şefului statului american se exercită presiuni pentrru a creşte ajutorul destinat ţărilor sărace, aflate în prima linie a modificărilor climatice, notează jurnaliștii.

Tune in as I deliver remarks at the 27th Conference of the Parties to the UN Framework Convention on Climate Change (COP27). https://t.co/J5QcVQRjjr