Președintele SUA Joe Biden a dat noroc cu Stalin, un ministru indian, la summitul G20

Un anume domn Stalin a dat mâna cu preşedintele american Joe Biden în acest week-end, în marja summitului G20 din India, şi a publicat fotografia cu acest moment inedit pe reţelele de socializare, spre marele amuzament al internauţilor, relatează AFP.

Dictatorul sovietic a murit de mult, însă printre invitaţii la cina de gală de la G20 din New Delhi s-au numărat şi M.K. Stalin, ministrul şef al statului indian Tamil Nadu, precum şi preşedintele american Joe Biden.

M.K. Stalin s-a născut în 1953, cu câteva zile înainte de moartea lui Iosif Stalin, iar tatăl său a ales să-l numească după liderul sovietic.

Oficialul indian a postat duminică pe reţeaua X (fostă Twitter) o fotografie cu el zâmbind în timp ce îi strângea mâna preşedintelui Biden, alături de care se afla premierul indian Narendra Modi, cu ocazia cinei de sâmbătă.

Attended the #G20Dinner at Kaveri Table hosted by Hon'ble President of India @rashtrapatibhvn. @POTUS @narendramodi pic.twitter.com/AbT5PenVru