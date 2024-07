Hollywoodul deplânge retragerea lui Biden. Toți actorii care l-au susținut sunt de acord că trebuia s-o facă. "A pus democrația mai presus de carieră"

Retragerea lui Joe Biden din cursa pentru un nou mandat, a fost comentată nu doar de oameni politici din lumea întreagă, ci și de celebritățile din lumea divertismentului american.

Biden, care are 81 de ani, a confirmat duminică după-masă, 21 iulie, că nu va mai concura la alegerile din noiembrie împotriva republicanului Donald Trump, propunând-o în loc pe vicepreședinta Kamala Harris, scrie romania.europalibera.org.

Actrița Barbra Streisand, o suporteră a democraților, a scris duminică seara, 21 iulie, pe X că "trebuie să-i fim recunoscători (lui Biden) pentru că a pus democrația mai presus" de carieră.

La rândul său, comediantul Jon Stewart l-a numit pe Joe Biden o "legendă", în timp ce actorul Robert De Niro a spus că decizia sa a fost un "act de politică perspicace și patriotism altruist".

"Nu este nimic mai important pentru țara noastră decât învingerea lui Donald Trump la urne", a spus De Niro, un critic al lui Trump.

Actița Jamie Lee Curtis a precizat și ea, despre posibila nominalizare a Kamalei Harris, că a fost o "avocată feroce a drepturilor femeilor și a oamenilor de culoare, iar mesajul ei este unul de speranță și unitate pentru America într-o perioadă de diviziunea națională".

Anterior anunțului lui Joe Biden, cântăreața și actrița Cher, s-a declarat pe X "torturată" de sentimente amestecate, spunând că nu crede că democrații pot câștiga președinția cu Biden, pe care însă ea, personal, "l-a iubit" de când l-a întâlnit prima dată în 2008.

In my heart im tortured, Because I Don’t believe the Democrats Can win the Presidency With”Pres Biden” “Joe”whom I’ve Loved since we met in 2008.I

Campaigned for him I believe ITS TIME 2 PASS THE BATON. TIME 4 DEMS 2 THINK “ WAY” OUTSIDE THE BOX. MAYBE EVEN A SPLIT TICKET