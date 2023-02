Air Force One, avionul buclucaș! Ce-a pățit Joe Biden la plecarea din Polonia VIDEO

Președintele american Joe Biden a părăsit miercuri Polonia, după ce a participat la o reuniune a țărilor NATO, în contextul împlinirii unui an de la declanșarea războiului provocat de Rusia în Ucraina.

La plecarea de la Varșovia, Joe Biden a avut parte de un eveniment neașteptat, chiar pe scara avionului prezidențial Air Force One.

Astfel, grăbindu-se să intre în aeronavă, Joe Biden n-a fost atent și s-a împiedicat pe scări, după cum se poate vedea mai jos.

🚨 BREAKING: Joe Biden FALLS up the stairs of Air Force One departing Warsaw, Poland pic.twitter.com/zPEJsbSFTe

Avionul Air Force One pare să fie unul buclucaș, în condițiile în care un eveniment similar a avut loc și la sosirea în Polonia, când una dintre persoanele aflate la bord a alunecat pe scări, de această dată la coborâre.

What or should I say who the hell

WATCH: Video shows someone fall down from the stairs of Air Force C-32 as Biden lands in Poland

Follow @insiderpaper pic.twitter.com/y518asobl5