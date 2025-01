A ațipit Joe Biden la învestirea lui Donald Trump. "Slavă Domnului că suntem la câteva minute distanță de salvarea țării noastre" VIDEO

Fostul președinte al Statelor Unite, Joe Biden, a închis ochii timp de câteva secunde la ceremonia de învestire de luni, 20 ianuarie, a președintelui Donald Trump, ceea ce a dus la speculații online că ar fi adormit în timpul evenimentului, scrie newsweek.com.

De ce contează?

În timpul campaniei prezidențiale din 2024, capacitatea mentală și fizică a lui Biden a fost pusă sub semnul întrebării, iar în măsură mai mică, și cea a lui Trump. După o prestație dezamăgitoare în dezbaterea cu Trump de vara trecută, în care Biden a oferit uneori răspunsuri incoerente la întrebările moderatorilor, el a decis să se retragă din cursă și să o susțină pe fosta vicepreședintă Kamala Harris, care, în cele din urmă, a pierdut candidatura democratică în fața lui Trump, un republican. Trump l-a criticat pe Biden în mod repetat, numindu-l "Joe somnorosul".

Ce e de știut?

Senatorul Deb Fischer, republican din Nebraska și membru al Comitetului pentru Ceremoniile Inaugurale, susținea un discurs înainte ca Trump să fie învestit în funcție, când Biden, aflat lângă podium și cu fața spre mulțimea de participanți din rotunda Capitoliului, a fost surprins în imagini cu ochii închiși.

Nu este clar dacă Biden a adormit cu adevărat, având în vedere că și-a ținut ochii închiși timp de aproximativ 20 de secunde. Totuși, pe internet au apărut speculații cu privire la posibilitatea ca el să fi adormit în timpul evenimentului.

Alex Jones, un comentator politic conservator pro-Trump cunoscut pentru răspândirea de informații false, a postat pe X, fosta Twitter, luni, 20 ianuarie: "Biden prins dormind la inaugurare. Sleepy Joe își ridică capul pentru ultima dată."

Sleepy Joe Rears His Head For One Last Time.

Un alt susținător al lui Trump, Jim Hanson, președintele firmei de "război informațional" WorldStrat, a scris pe X: "BIDEN A ADORMIT DEJA! Slavă Domnului că suntem la câteva minute distanță de salvarea țării noastre."

BIDEN HAS ALREADY DOZED OFF!

Thank God we are minutes away from our country’s rescue pic.twitter.com/8PDkUZyCvB