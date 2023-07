Biden, după întâlnirea cu Zelenski la Vilnius: ”Lumea este unită datorită Ucrainei. Este extraordinar”. Mesajul prietenesc de la final VIDEO

Comunitatea mondială este unită datorită Ucrainei. Cu toate acestea, Kievul a plătit un preț prea mare pentru asta.

Acest lucru a fost declarat de președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, la o întâlnire cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

"Este foarte trist ce se întâmplă în Ucraina, dar vestea bună este că lumea se unește. Prețul este foarte mare, dar lumea se unește. Oamenii înțeleg că nu poți să te uiți doar la ceea ce se întâmplă", a spus el.

În același timp, Biden a adăugat că Japonia este direct implicată în ceea ce se întâmplă în Ucraina.

„Este o chestiune de mentalitate a lui Putin, este ceva din secolul al XIV-lea. Trebuie să subliniez. Am vorbit mai devreme. Ideea că (prim-ministrul japonez Fumio – n.red.) Kishida mărește bugetul apărării, reduce bugetul intern, sunt direct implicați în ceea ce se întâmplă în Ucraina. Este extraordinar", a spus el.

La final, Biden a transmis un mesaj prietenesc lui Zleneski: ”Vestea proastă pentru tine, domnule Zelensky este ca nu plecăm nicăieri, ai rămas cu noi".

Ieri, la Vilnius, țările membre NATO au convenit asupra unui comunicat comun privind Ucraina. În el, ei au subliniat o viziune a modului în care ar trebui să fie calea Ucrainei de aderarea la Alianță.

Liderii țărilor membre au stabilit că Ucraina va primi o invitație de a adera la Alianță după ce țările blocului vor fi de acord și Kievul va îndeplini anumite condiții.

Cu toate acestea, Ucraina nu a primit condiții clare și un calendar pentru aderarea la NATO.

Președintele Volodimyi Zelensky a criticat NATO pentru că este indecisă față de Ucraina din cauza lipsei condițiilor clare de intrare.

🇺🇦🇺🇸The meeting between #Biden and #Zelensky started with jokes. ‘Bad news for you, Mr. Zelensky - we’re not going anywhere, you’re stuck with us,’ said the American President. Zelensky laughed. #BidenZelenskyMeeting pic.twitter.com/ANTqSQKZub