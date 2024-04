Biden promite să apere Filipinele în cazul unui „atac” în Marea Chinei de Sud. Avertisment pentru China FOTO/VIDEO

Preşedintele american, Joe Biden, s-a angajat joi, 11 aprilie, în cursul unui summit fără precedent cu liderii japonez şi filipinez, să apere Filipinele în cazul unui „atac” în Marea Chinei de Sud, scrie AFP.

Preşedintele american a declarat că orice atac împotriva unui avion, unei nave sau forţelor armate filipineze în Marea Chinei de Sud va declanşa punerea în aplicare a tratatului de apărare reciprocă care leagă Washingtonul şi Manila.

Câteva ore mai târziu, cei trei lideri şi-au exprimat într-un comunicat comun „profunda îngrijorare în faţa comportamentului periculos şi agresiv al Republicii Populare Chineze în Marea Chinei de Sud„, declarându-se preocupaţi, în special „de militarizarea teritoriilor câştigate şi de revendicările maritime ilegale” în această regiune strategică.

It was an honor to host President Marcos and Prime Minister Kishida this afternoon for the first-ever U.S.-Philippines-Japan leaders’ summit.

We are taking our cooperation to new heights to ensure a free, open, peaceful, and prosperous Indo-Pacific. pic.twitter.com/vGjVBXqYDS