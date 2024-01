Victorie pentru Biden într-un stat american, unde nu a făcut deloc campanie și nici pe buletinele de vot nu a apărut

Joe Biden, președintele Americii a obţinut o victorie în alegerile primare din New Hampshire, în care nu a făcut deloc campanie şi în care numele nu i-a apărut pe buletinele scrutinului de marţi, 23 ianuarie, scrie presa americană.

Locuitorii din Granite State s-au dus în masă la secţiile de votare.

”În pofida absenţei preşedintelui Biden pe buletinele de vot, locuitorii din Granite State s-au dus în masă la secţiile de votare pentru a susţine munca incredibilă a administraţiei Biden-Harris”, anunţă liderul Partidului Democrat în New Hampshire Ray Buckley.

Joe Biden a boicotat alegerile primare democrate din acest stat, din cauza unui conflict cu filiala partidului.

El cerea o schimbare a ordinii statelor care organizează primarele, în contextul în care New Hampshire este - de 123 de ani - ”first-in-the-nation primary”.

Preşedintele democrat pleda ca primul scrutin al primarelor democrate să aibă loc în South Carolina, cu o populaţie mai diversă, ceea ce le-ar fi permis afroamericanilor, mai favorabili lui Joe Biden, să se exprime mai devreme.

Până la urmă, New Hampshire a refuzat să-şi cedeze locul, iar Joe Biden a decis să boicoteze alegerile primare şi să apară pe buletinele de vot pentru prima oară în South Carolina, la 3 februarie.

Partidul Democrat a prevăzut ca alegătorii să scrie pe buletine numele lui Joe Biden - ”write-in” -, deoarece unul dintre contracandidaţi - Marianne Williamson sau Dean Phillips - ar fi putut obţine o victorie.

Joe Biden vrea să se concentreze asupra alegerilor generale din noiembrie, în care urmează să-l înfrunte, mai puţin în cazul vreunei surprize, predecesorul său Donald Trump.

Joe Biden, care candidează la al doilea mandat, a fost întrerupt în mai multe rânduri, marţi, de către manifestanţi care şi-au exprimat gălăgios susţinerea faţă de palestinieni în Războiul din Fâşia Gaza, în timpul unui discurs de campanie pe tema dreptului la avort, la Manassas, n Virginia.

