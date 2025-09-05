Joe Biden a fost operat. Problemele de sănătate ale fostului președinte american

Fostul președinte american Joe Biden a suferit o operație Mohs, care este utilizată pentru tratarea celor mai comune forme de cancer de piele. El a suferit o intervenție chirurgicală pentru îndepărtarea unei leziuni canceroase a pielii și în 2023, în timp ce se afla în funcție, transmite NBC News.

Biroul personal al lui Biden a transmis că acesta se recuperează bine după procedura cunoscută sub numele de operație Mohs, care este adesea utilizată pentru tratarea celor mai comune forme de cancer de piele. Procedura îndepărtează straturile de țesut cutanat canceros până când nu mai rămân celule canceroase.

Nu se știe exact când a suferit Biden operația. El a fost fotografiat la ieșirea dintr-o biserică din Greenville, Delaware, la sfârșitul lunii trecute, cu o incizie mare și vizibilă pe cap.

A doua operație de acest tip pentru Joe Biden

Biden, în vârstă de 82 de ani, a suferit o intervenție chirurgicală pentru îndepărtarea celulelor canceroase ale pielii în timpul mandatului său de președinte. În 2023, o leziune canceroasă a pielii i-a fost îndepărtată de pe piept în timpul unui examen medical de rutină, a declarat medicul lui Biden, dr. Kevin O'Connor, într-o notă de serviciu la acea vreme.

O biopsie a relevat că leziunea era un carcinom bazocelular, una dintre cele două forme cele mai comune de cancer de piele, care este tratat, de asemenea, prin chirurgie Mohs.

După procedura din 2023, O'Connor a scris că „tot țesutul canceros a fost îndepărtat cu succes” și că „nu este necesar niciun tratament suplimentar”.

Fosta primă doamnă Jill Biden a suferit, de asemenea, în 2023, o intervenție chirurgicală pentru îndepărtarea a două leziuni canceroase ale pielii, una deasupra ochiului și cealaltă pe piept, care au fost, de asemenea, identificate ca fiind carcinom bazocelular.

Îngrijorările cu privire la starea de sănătate a lui Biden au ieșit în prim-plan după prestația sa dezastruoasă din cadrul dezbaterii din iunie 2024. Câteva săptămâni mai târziu, el și-a retras candidatura pentru realegere.

