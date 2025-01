Biden comută pedepsele a mii de persoane condamnate, după grațierea fiului său: ”Îndură pedepse disproporţionate faţă de sentințele la care ar fi condamnate”

Joe Biden a anunțat vineri, 17 ianuarie, cu trei zile înainte de a pleca de la putere, că a comutat un număr-record de aproape 2.500 de pedepse ale unor condamnaţi de delicte neviolente legate de droguri şi că este preşedintele american care a acordat cele mai multe graţieri şi comutări, relatează AFP.

Președintele SUA a acordat și în decembrie 2024 39 de graţieri şi 1.500 de comutări şi a comutat pedeapsa cu moartea a 37 dintre cei 40 de condamnați la moarte la nivel federal.

Folosirea acestei prerogative se justifică prin faptul că persoanele condamnate „îndură pedepse lungi, disproporţionate faţă de sentințele la care ar fi condamnate azi conform practicii şi jurisprudențe”, anunţă preşedintele, citat într-un comunicat de Casa Albă.

Today, I'm commuting the sentences of nearly 2,500 people convicted of non-violent drug offenses.

This is an important step toward righting historic wrongs and providing deserving individuals the opportunity to return to their communities after far too much time behind bars. pic.twitter.com/q7mtuyWKl2