Biden avertizează că politica economică anunțată de Trump va fi un "dezastru". "Este o mare eroare" VIDEO

Preşedintele american Joe Biden a criticat cu fermitate marţi, 10 decembrie, politica economică pe care Donald Trump doreşte să o pună în aplicare, calificând-o drept un „dezastru”, relatează AFP.

În opinia sa, este vorba în special de creşterea taxelor vamale promisă de succesorul său. Republicanul a anunţat deja că va majora, de îndată ce va prelua mandatul pe 20 ianuarie, taxele vamale pentru toate produsele importate din Canada şi Mexic precum şi pentru produse provenite din China, cei mai importanţi trei parteneri economici ai Statelor Unite.

Tune in as I deliver remarks on my middle-out, bottom-up economic playbook at the Brookings Institution. https://t.co/YwnmrTNvPf