Reacția dură a lui Elon Musk, după retragerea lui Joe Biden: „Le este frică de Trump pentru că nu este o marionetă”

Elon Musk a reacționat virulent pe X, platforma pe care, de altfel, o și deține, după anunțul retragerii lui Joe Biden din cursa pentru Casa Albă. Musk susține că la Washington se știa de o săptămână că Biden îşi va anunţa retragerea duminică, 21 iulie.

"Am auzit săptămâna trecută că se va retrage exact la ora și data asta. Era o informație larg răspândită în DC (n.r. Washington). Adevăratele puteri îndepărtează vechea marionetă în favoarea uneia care are șanse mai mari să păcălească publicul. Le este frică de Trump pentru că nu este o marionetă", a scris Elon Musk pe X.

I heard last week that he would resign at this exact time and date. It was widespread knowledge in DC.

The real powers that be are discarding the old puppet in favor of one that has a better chance of fooling the public.

They fear Trump because he is not a puppet.