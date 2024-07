Joe Biden a fost supus unui "examen neurologic extrem de detaliat". Democrații numesc prestația lui "un accident de mașină cu încetinitorul"

Președintele Joe Biden nu prezintă simptome de Parkinson, conform medicului său personal, Kevin O'Connor, care a răspuns speculațiilor legate de vizitele repetate la Casa Albă ale neurologului Kevin Cannard. În ciuda acestor asigurări medicale, chiar și liderii democrați cer retragerea lui Biden din cursa prezidențială, arată SkyNews.

Îngrijorările privind sănătatea președintelui au escaladat după performanța sa slabă într-o dezbatere cu Donald Trump, descrisă de democrați ca „un dezastru neatenuat” și „un accident de mașină cu încetinitorul”. The New York Times a raportat că dr. Cannard, specialist în tulburări de mișcare și autor al unei lucrări recente despre boala Parkinson, a vizitat Casa Albă de opt ori între vara trecută și primăvara acestui an.

Dr. O'Connor a clarificat că președintele Biden nu a consultat un neurolog în afara examenului său anual detaliat, care nu a indicat nicio tulburare neurologică. Vizitele dr. Cannard la Casa Albă au fost în calitate de consultant pentru diverse persoane și pentru organizarea de clinici de neurologie la Clinica Medicală de la Casa Albă.

Secretarul de presă al Casei Albe, Karine Jean-Pierre, a subliniat că președintele a consultat un neurolog doar în cadrul examinărilor fizice anuale. Între timp, reprezentantul Adam Smith, un democrat de rang înalt, a cerut public președintelui să se retragă din cursa prezidențială, reflectând îngrijorările exprimate de alți aliați politici, inclusiv Nancy Pelosi.

Într-o scrisoare adresată democraților, Biden a reafirmat angajamentul său în campania de realegere. De asemenea, Donald Trump a declarat că se așteaptă ca Biden să rămână în cursa pentru Casa Albă, afirmând că acesta „are un ego și nu vrea să renunțe” .

