Grațieri „preventive” în ultimele ore din mandatul lui Joe Biden. Cine sunt persoanele care au beneficiat de această decizie a președintelui american

Președintele SUA, Joe Biden a grațiat preventiv mai multe persoane, inclusiv pe șeful campaniei americane anti Covid, Anthony Fauci, precum și pe membrii anchetei privind revoltele de la Capitoliu din 6 ianuarie.

Biden a făcut aceste grațieri în ultimele ore în calitate de președinte al SUA.

Joe Biden a luat această decizie pentru a preveni urmăririle penale nejustificate motivate politic, potrivit BBC News.

„Națiunea noastră datorează acestor funcționari publici o datorie de recunoștință pentru angajamentul lor neobosit”, a transmis Joe Biden.

Donald Trump, care își prea mandatul de președinte al SUA luni, 20 ianuarie, a anunțat că va lua măsuri împotriva celor care au încercat să îl tragă la răspundere pentru o încercare a susținătorilor săi de a răsturna votul prezidențial din 2020.

De asemenea, Joe Biden a emis o grațiere preventivă și pentru generalul în retragere Mark Milley, care l-a descris pe Trump ca fiind „fascist până la miez și periculos”.

„Acești funcționari publici au servit națiunea noastră cu onoare și distincție și nu merită să fie țintele unor urmăriri penale nejustificate și motivate politic”, mai reiese din comunicatul Casei Albe.

Tot în documente se mai precizează că „emiterea acestor grațieri nu ar trebui să fie confundată cu o recunoaștere a faptului că vreo persoană s-a angajat în vreo infracțiune și nici acceptarea nu ar trebui să fie interpretată greșit ca o recunoaștere a vinovăției pentru vreo infracțiune”.

În decembrie 2024, Joe Biden a luat decizia de a-și grația și fiul, pe Hunter Biden, care a fost condamnat pentru infracţiuni federale legate de arme şi neplata taxelor.

„Am semnat o graţiere pentru fiul meu Hunter. Din ziua în care am preluat funcţia, am spus că nu voi interveni în procesul decizional al Departamentului de Justiţie şi m-am ţinut de cuvânt chiar şi atunci când am văzut cum fiul meu a fost urmărit penal în mod selectiv şi nedrept.

În lipsa unor factori agravanţi, oamenii nu sunt aproape niciodată trimişi în judecată pentru infracţiuni grave doar pentru modul în care au completat un formular pentru arme. Cei care au întârziat să îşi plătească impozitele din cauza unor dependenţe grave, dar le-au plătit ulterior cu dobânzi şi penalităţi, primesc de obicei soluţii nepenale. Este clar că Hunter a fost tratat diferit”, a declarat Biden la acea vreme.

