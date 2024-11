Președinții Joe Biden și Xi Jinping se întâlnesc pentru ultima dată în cadrul forumului APEC, pe fondul tensiunilor între SUA și China FOTO

Președintele american Joe Biden și liderul chinez Xi Jinping vor avea sâmbătă, 16 noiembrie, în Lima, Peru, o întâlnire pe marginea summitului APEC (Cooperarea Economică Asia-Pacific), marcând ultima discuție a celor doi lideri înainte de preluarea mandatului la Casa Albă de către Donald Trump, transmite Reuters.

Scopul întâlnirii este de a calma tensiunile înainte de inaugurarea lui Trump ca președinte al Statelor Unite, însă o serie de conflicte recente complică negocierile, inclusiv acuzațiile de atacuri cibernetice, problemele comerciale, situația Taiwanului și sprijinul Chinei pentru Rusia.

Biden și Xi se întâlnesc pentru prima oară în ultimele șapte luni, în contextul în care ambele țări încearcă să gestioneze provocările economice și politice.

Chinese President Xi Jinping gets the red carpet treatment for his arrival in Peru. President Biden did not. pic.twitter.com/pkudOkXdMz