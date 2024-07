Biden cere interzicerea tipului de armă folosit în atacul asupra lui Trump. ”Este timpul să le eliminăm” VIDEO

Preşedintele american Joe Biden a cerut marţi, 16 iulie, interzicerea tipului de puşcă semiautomată folosit sâmbătă, 13 iulie, în tentativa de asasinat asupra lui Donald Trump, notează AFP.

Un AR-15 a fost folosit la împuşcarea lui Donald Trump.

"Ajutaţi-mă să scap de străzile Americii de aceste arme de război. Un AR-15 a fost folosit la împuşcarea lui Donald Trump. Este timpul să le eliminăm", a declarat democratul în cursul unui miting de campanie la Las Vegas.

Înarmat cu o puşcă semiautomată, Thomas Matthew Crooks, 20 de ani, care a fost ucis de forţele de ordine, a tras sâmbătă, 13 iulie, de mai multe ori de pe acoperişul unei clădiri aflate la circa 150 de metri de candidatul republican la preşedinţie, în timpul unui miting de campanie în Pennsylvania.

Donald Trump a fost rănit în această tentativă de asasinat şi a spus că a avut partea superioară a urechii "străpunsă" de un glonţ.

BREAKING NEWS: The Secret Service confirms that Trump is 'safe' after the former president was rushed off rally stage following reports of possible gunshots in Butler, Pennsylvania. pic.twitter.com/JCEJ1ZhSqQ