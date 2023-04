Cum a anunțat Joe Biden că va candida pentru un nou mandat de președinte al SUA VIDEO

Preşedintele SUA, Joe Biden, a confirmat că va candida la realegerea sa în 2024. Anunţul a fost făcut într-un videoclip de promovare a candidaturii, informează BBC.

Campania lui Joe Biden pentru realegere a fost lansată oficial sub forma unui videoclip de trei minute care începe cu un singur cuvânt: Libertate.

În videoclip, vocea celui de-al 46-lea preşedinte al SUA, Joe Biden, spune că dreptul la avort, apărarea democraţiei, dreptul la vot şi reţeaua de siguranţă socială vor fi printre cele mai importante teme de pe buletinul de vot în 2024.

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours.

That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly