Joe Biden despre declarațiile lui Trump care au îngrozit Occidentul: „Un atac asupra unuia este un atac asupra tuturor”

Preşedintele Joe Biden l-a criticat din nou, marţi, pe predecesorul său la Casa Albă, Donald Trump, spunând că sunt periculoase declaraţiile acestuia prin care a contestat principiul solidarităţii NATO prevăzut de Articolul 5 al Tratatului fondator. El a remarcat totodată că în loc să-l tragă la răspundere pe Vladimir Putin pentru moartea lui Aleksei Navalnîi, rivalul său în alegerile prezidenţiale a preferat să blameze America. Şeful Casei Albe a profitat de ocazie ca să facă o nouă pledoarie către Congres pentru a vota pachetul de ajutor pentru Ucraina.

„Poate că i-aţi auzit pe unii punând sub semnul întrebării caracterul sfânt al angajamentului Americii faţă de aliaţii noştri. Noi nu suntem aşa. Suntem o naţiune pe care ne putem baza, care îi ţine piept lui Putin. Haideţi să dovedim acest lucru prin adoptarea proiectului de lege bipartizan privind securitatea naţională, astfel încât să îl pot promulga ca lege”, a scris Joe Biden într-o postare pe contul oficial al preşedintelui american pe reţeaua X.

Postarea este însoţită şi de un mesaj video de două minute.

You may have heard some call into question the sanctity of America's commitment to our Allies.

That's not who we are.

We're a nation that can be relied on, that stands up to Putin. Let's prove it by passing the bipartisan National Security Bill so I can sign it into law. pic.twitter.com/BYXU1lwnkh