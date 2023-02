Joe Biden, la Varșovia, a cerut aplauze pentru Maia Sandu: ”Vreau să știți că sunt foarte mândru să mă aflu aici, alături de dumneavoastră” VIDEO

Președintele Joe Biden a transmis marți, 21 februarie, în discursul de la Varșovia, un mesaj puternic de susținere pentru Republica Moldova, felicitând-o pe Maia Sandu care se afla în primul rând al audienței.

„Vedem determinarea oamenilor din Republica Moldova să locuiască în libertate atunci când independența lor este în pericol.

Președintele Maia Sandu se află aici. Vreau să știți că sunt foarte mândru să mă aflu aici, alături de dumneavoastră și, implicit, de moldoveni!

Vă rog să o aplaudați pe președintele Maia Sandu!”, a spus Joe Biden.

Preşedinta Moldovei, Maia Sandu, a susținut recent că Rusia intenţionează să recurgă la sabotori străini pentru a înlătura actuala conducere a ţării sale, pentru a o împiedica să adere la Uniunea Europeană şi pentru a o folosi în războiul împotriva Ucrainei.

Thank you very much, @POTUS, for recognising the fight of Belarusians for freedom in their country! #Ukraine must win. #Belarus must be free. Moldova, Poland, Europe and other countries and continents must be safe. pic.twitter.com/knISO1vVaH