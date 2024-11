Biden și Kamala au apărut împreună pentru prima dată după victoria lui Trump. Cum a fost primită pierzătoarea alegerilor VIDEO

Președintele Joe Biden și vicepreședinta Kamala Harris i-au onorat luni, 11 noiembrie, pe veteranii militari americani în prima lor apariție comună de când candidata democraților a pierdut alegerile prezidențiale de săptămâna trecută în fața republicanului Donald Trump, relatează Reuters.

Joe Biden a depus o coroană de flori la Mormântul Soldatului Necunoscut de la Cimitirul Național Arlington, alături de Kamala Harris, în cadrul unei ceremonii solemne.

Cu fețe împietrite, cei doi democrați de top au stat unul lângă celălalt la eveniment, iar Biden a depus o coroană și a făcut semnul crucii.

Onorarea veteranilor națiunii este „obligația noastră cu adevărat sacră”, a declarat Biden în comentariile de după ceremonia de depunere a coroanelor. El a menționat că a fost ultima dată când a participat la ceremonie în calitate de comandant suprem. „A fost cea mai mare onoare din viața mea”, a spus el.

Unii participanți s-au ridicat în picioare și au aplaudat când a fost anunțată Harris. Pierderea de către ea a alegerilor prezidențiale din 5 noiembrie și pierderea probabilă a ambelor camere ale Congresului în favoarea republicanilor lasă Partidul Democrat în postura de outsider în politica națională în următorii ani.

La Arlington, Harris a stat între prima-doamnă Jill Biden și soțul ei, Doug Emhoff, salutându-i scurt pe ceilalți oficiali înainte de începerea programului și apoi închizând ochii în timpul rugăciunii de deschidere și spunând „Amin”.

