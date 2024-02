Liderul de la Casa Albă, Joseph Biden, a emis o declarație cu ocazia celor doi ani de la invazia Rusiei pe scară largă a Ucrainei. El a transmis un mesaj foarte clar dictatorului rus Vladimir Putin.

Declarația din 24 februarie a fost publicată pe canalul oficial de socializare X al lui Biden.

„Un dictator care încearcă să reînvie un imperiu nu poate distruge niciodată dragostea unui popor pentru libertate. Cruzimea nu va zdrobi niciodată voința celor liberi. Și Ucraina nu va fi niciodată o victorie pentru Rusia”, a scris Biden.

De asemenea, în ajunul datei de 24 februarie, președintele american a anunțat introducerea de sancțiuni mai ample împotriva Rusiei și a companiilor din țări terțe care ajută Federația Rusă. Peste 500 de noi restricții au fost introduse ca răspuns la războiul împotriva Ucrainei și la uciderea liderului opoziției Alexei Navalnîi.

Este de remarcat faptul că până de curând Statele Unite au fost un aliat militar cheie al Ucrainei. Cu toate acestea, în urmă cu aproximativ trei luni, situația s-a schimbat. Ajutorul militar a fost blocat de susținătorii republicanului Donald Trump din Congres. Acest lucru a afectat deja eficiența în luptă a armatei ucrainene, care, din cauza lipsei de obuze, a fost forțată să părăsească localitatea Avdiivka.

A dictator bent on rebuilding an empire will never be able to erase the people’s love of liberty.

Brutality will never grind down the will of the free.

And Ukraine will never be a victory for Russia.