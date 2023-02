Mesajul președintelui Joe Biden, la un an de la invazia rusă: ”Ucraina nu va fi niciodată o victorie pentru Rusia”

Preşedintele american Joe Biden a transmis vineri, când se împlineşte un an de la invazia rusă din Ucraina, că Rusia nu va reuşi niciodată să cucerească această ţară şi l-a calificat pe Vladimir Putin drept „un dictator” cu ambiţii imperialiste.

„Voi repeta astăzi ceea ce am spus acum un an, când Rusia a invadat Ucraina. Un dictator hotărât să reconstruiască un imperiu nu va şterge niciodată dragostea de libertate a poporului. Brutalitatea nu va măcina niciodată voinţa celor liberi. Iar Ucraina nu va fi niciodată o victorie pentru Rusia. Niciodată”, a scris Joe Biden pe Twitter.

I'll repeat today what I said one year ago as Russia invaded Ukraine.

A dictator bent on rebuilding an empire will never erase the people’s love of liberty.

Brutality will never grind down the will of the free.

And Ukraine will never be a victory for Russia. Never.