Pe Joe Biden l-a furat somnul. Președintele SUA a fost surprins dormind în timpul unui summit cu lideri africani, în Angola VIDEO

Preşedintele american Joe Biden, în vârstă de 82 de ani, a fost surprins miercuri, 4 decembrie în timp ce părea să moţăie în timpul unei reuniuni cu lideri africani în Angola, o ţară pe care un şef al Casei Albe o vizitează în premieră.

Preşedintele american, care în vară s-a retras din cursa pentru realegere după ce au existat temeri în propriul partid că din cauza vârstei nu va mai putea face faţă exigenţelor funcţiei în următorii patru ani, face o vizită istorică: este prima deplasare oficială a unui preşedinte american în Africa din 2015 şi este prima dată când un preşedinte american vine în Angola.

În această vizită, democratul a avut ocazia să se întâlnească cu liderii din Angola, Congo, Zambia şi Tanzania. Joe Biden a participat la o masă rotundă cu liderii africani pentru a discuta despre proiectul de infrastructură Lobito Corridor, care ar putea transporta pe calea ferată minerale vitale din Republica Democrată Congo şi Zambia către Occident. Statele Unite au acordat un împrumut de 550 de milioane de dolari pentru a sprijini acest proiect ambiţios, pe care Joe Biden l-a descris drept o „revoluţie”.

Joe Biden fell asleep while in a meeting with African leaders pic.twitter.com/riedMBranG