”Joe Biden este roşu ca sfecla de la frunte la gât”, scrie New York Post despre întoarcerea președintelui SUA din vacanța petrecută în Caraibe

Preşedintele american Joe Biden, care şi-a petrecut vacanţa de sărbători pe Insula Santa Cruz, în Caraibe, a suferit arsuri puternice de soare pe faţă şi se află din nou în atenţia tabloidelor.

Roşu la faţă, Joe Biden a sosit pe pista Christiansted pentru a urca la bordul Air Force One.

Diverse agenţii au publicat imagini în care şeful statului american este mai degrabă bronzat, însă tabloidul New York Post scrie că ”Joe Biden este roşi ca sfecla de la frunte la gât”.

Un uşor ”accident” de cremă de protecţie solară a fost suficient pentru a relansa dezbaterea cu privire la ”iresponsabilitatea” lui Joe Biden.

”Aceste arsuri solare ai loc după ce o leziune cutanată canceroasă i-a fost extirpată de pe piept în timpul examenului medical anual, în februarie”, iar preşedintelui ”i-a fost deja excizată (anterior) o leziune benignă, dar potenţial precanceroasă”, scrie tabloidul care arată cu degetul riscurile unei supraexpuneri la soare.

Joe Biden returned from his lengthy vacation in the U.S Virgin Islands sporting a gnarly sunburn, just less than a year after having had surgery to treat skin cancer on his chest.

His schedule is light today, with nothing on it other than his Presidential… pic.twitter.com/hoxt6WBsmX