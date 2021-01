Administratia Biden vrea sa revizuiasca acordul incheiat cu talibanii. "Este esential sa fie pastrate progresele obtinute pentru femeile din Afganistan"

Administratia Trump pune capat unui conflict vechi de 19 ani

Consilierul pentru securitatea nationala al Casei Albe, Jake Sullivan, a discutat la telefon in cursul zilei cu omologul sau afgan, Hamdullah Mohib, pentru a exprima "dorinta Americii ca toti liderii afgani sa profite de aceasta ocazie istorica de pace si stabilitate", a indicat purtatoarea de cuvant a acestuia, Emily Horne, intr-un comunicat oficial Jake Sullivan a "afirmat clar ca Statele Unite intentioneaza sa reexamineze acordul din februarie 2020 dintre Statele Unite si talibani si, in special, sa evalueze daca talibanii isi respecta angajamentele de a taia orice legatura cu gruparile teroriste, de a reduce violenta in Afganistan si de a se angaja in negocieri serioase cu guvernul afgan si cu alti actori", a adaugat purtatoarea de cuvant.Fosta administratie Donald Trump a incheiat un acord istoric cu talibanii dupa 19 ani de razboi , care prevede retragerea totala a fortelor americane pana la mijlocul anului 2021 in schimbul angajamentului insurgentilor de a nu lasa grupuri teroriste sa actioneze in zonele pe care le controleaza.Acordul prevedea, de asemenea, lansarea primelor negocieri de pace directe intre talibani si autoritatile de la Kabul, care au inceput in septembrie, dar nu au condus inca la rezultate concrete, mai ales in ceea ce priveste reducerea violentei Marti, viitorul sef al diplomatiei americane, Antony Blinken, a afirmat ca noua administratie democrata va reexamina acest acord, considerand ca este esential sa "fie pastrate progresele obtinute pentru femeile si fetele din Afganistan in ultimii 20 de ani".Afganistanul a fost, de asemenea, tema centrala a primei discutii telefonice dintre noul secretar american al apararii, Lloyd Austin, si secretarul general al NATO , Jens Stoltenberg, a indicat Pentagonul, fara a oferi alte detalii.La 15 ianuarie, administratia Donald Trump a redus efectivele militare ale Statelor Unite in Afganistan la 2500 de militari, cel mai scazut nivel din 2001.Saptamana trecuta doua judecatoare de la Curtea Suprema din Afganistan au fost impuscate mortal duminica la Kabul. Afganistanul este de cateva luni scena unei serii de atentate care au avut ca tinta personalitati, printre care reprezentanti media, oameni politici si aparatori ai drepturilor omului.