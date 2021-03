Aflux de migranti minori la frontiera americano-mexicana: Administratia Biden ordona interventia imediata

Ministrul american de interne Alejandro Mayorkas a ordonat Agentiei americane pentru gestionarea situatiilor de urgenta (FEMA) sa participe, timp de trei luni, la o initiativa menita sa asigure o gazduire temporara si in siguranta a copiilor, pentru a-i putea preda apoi unor persoane care sa se ocupe de ei, in general apropiati deja instalati in SUA."Obiectivul nostru este sa facem in asa fel incat copiii neinsotiti sa fie transferati catre HHS (Ministerul Sanatatii) pe cat de repede posibil, conform cerintelor legale si in interesul lor (al copiilor)", a explicat Alejandro Mayorkas intr-un comunicat.Ministerul Sanatatii al SUA se ocupa in prezent de circa 8.800 de tineri migranti, iar Serviciul vamal si de protectie a frontierelor (CBP) a preluat in grija mai multe sute, in conditiile in care sosirile zilnice continua. Numai in luna februarie, CBP a interceptat 9.457 de minori neinsotiti la frontiera tarii.Numarul de migranti minori sositi singuri la frontiera cu Mexicul a scazut la cel maj jos nivel, 741, in aprilie 2020, dupa care nu a incetat sa creasca, pentru a se stabili la 5.871 in ianuarie."Guvernul federal reactioneaza la sosirea unui numar record de persoane, printre care copii neinsotiti, la frontiera de sud-vest", a anuntat Ministerul pentru Securitate Interna intr-un comunicat. "Din aprilie 2020", numarul lor creste "din cauza violentei, catastrofelor naturale, insecuritatii alimentare si saraciei" in tarile din America Latina, explica ministerul.La fel ca Donald Trump , noul guvern democrat continua sa-i expulzeze pe imigrantii care au traversat frontiera ilegal, insa presedintele Joe Biden a decis sa nu-i expulzeze pe minorii sositi singuri si acestia ajung in numar mare la frontiera, in timp ce locurile din structurile de cazare sunt limitate de pandemia de COVID-19.Detractorii acestei politici subliniaza ca sederea copiilor in aceste structuri poate dura luni de zile.