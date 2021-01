Biden a propus primul oficial federal transgender pentru functia de ministru adjunct al Sanatatii

Joe Biden este primul presedinte ales al SUA care a inclus persoanele transgender in multumirile sale, in timpul discursului sau de victorie din noiembrie.Ea "va oferi o conducere puternica si expertiza cruciala de care avem nevoie pentru a ghida oamenii in aceasta pandemie, indiferent de unde provin, rasa, religie, orientare sexuala, identitate de gen sau dizabilitate", a adaugat Joe Biden.Democratul a promis ca va trece la o reactie rapida pentru a combate pandemia COVID-19 din Statele Unite, cea mai afectata tara din lume, cu 24 de milioane de cazuri si aproape 400.000 de decese.Profesor universitar in pediatrie si psihiatrie, Rachel Levine "este pe punctul de a fi primul oficial federal transgender afirmat care va fi confirmat de Senatul SUA", a declarat echipa lui Joe Biden.Ea va deveni apoi cea mai inalta oficiala transgender din guvernul federal american.