Biden il acuza pe Trump ca a ''declansat un atac nemilos asupra institutiilor'' democratice

"A fost in ochii mei una dintre cele mai intunecate zile din Istoria noastra", a afirmat presedintele ales al SUA, calificandu-i drept "teroristi" pe cei care au participat la actele de violenta.Biden a mai declarat ca este convins ca manifestanti antirasisti ar fi fost tratati "foarte diferit" in comparatie cu modul in care au fost tratati sustinatori ai presedintelui in exercitiu Donald Trump care au provocat haos la Washington , relateaza AFP."Daca aceasta ar fi fost o manifestare a miscarii Black Lives Matter, ei ar fi fost tratati foarte diferit de cei care au atacat Capitoliul, stim cu totii ca este adevarat si ca este inacceptabil", a mentionat presedintele ales al SUA, intr-un discurs rostit de la locuinta sa din Wilmington, statul Delaware.Patru persoane au decedat si 52 au fost arestate dupa ce sute de sustinatori ai lui Donald Trump au luat cu asalt, miercuri, Capitoliul din Washington intr-o tentativa de a opri procedura de validare a victoriei democratului Joe Biden in alegerile prezidentiale din 3 noiembrie, confruntandu-se cu politia pe holurile Congresului american.