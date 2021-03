Administratia Biden vizeaza sanctiuni suplimentare pentru blocarea constructiei gazoductului Nord Stream 2 intre Rusia si Germania

Sanctiunile ar veni sub forma unui raport interimar care ar putea identifica, de asemenea, o companie de asigurari care lucreaza cu navele care instaleaza conducta in Marea Baltica, precum si alte companii care furnizeaza nave de sprijin si materiale pentru proiect, potrivit informatiilor.Nord Stream 2 va ocoli Ucraina , fiind posibil sa o priveze de taxe de tranzit valoroase. De asemenea, va creste dependenta energetica europeana de Rusia si va concura cu transporturile de gaze naturale lichefiate din SUA.Departamentul de Stat al SUA urmareste eforturile de finalizare a conductei Nord Stream 2 si evalueaza informatiile referitoare la entitatile care par a fi implicate, a declarat joi secretarul american de Stat Antony Blinken."Orice entitate implicata in cproiectul Nord Stream 2 risca sanctiuni din SUA si ar trebui sa abandoneze imediat lucrarile la conducta", a spus Blinken intr-un comunicat. El a adaugat ca administratia Biden se angajeaza sa respecte legislatia din 2019 si 2020 in ceea ce priveste conducta si sanctiunile. Secretarul american de stat Antony Blinken a facut apel joi la "toate entitatile implicate" in proiectul controversat al gazoductului Nord Stream 2 dintre Rusia si Germania sa se retraga "imediat", pentru ca in caz contrar risca sanctiuni din partea SUA, relateaza AFP.Seful diplomatiei americane a dat asigurari intr-un comunicat ca administratia lui Joe Biden este "hotarata sa respecte" legea adoptata in 2019 si prelungita in 2020 de Congresul american si care prevede sanctiuni.