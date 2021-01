Capitoliul din Washington, inchis din cauza unei amenintari in domeniul securitatii. O repetitie a ceremoniei de investire a lui Biden, suspendata

The Capitol grounds are reportedly evacuating again, and the building is on lockdown.



There's smoke that can be seen in the background. It's unclear what has happened.



Sediul Congresului Statelor Unite a fost atacat la 6 ianuarie de catre sustinatori ai presedintelui in exercitiu Donald Trump , iar incidente violente s-au soldat cu cinci morti.Potrivit unor jurnalisti aflati la fata locului, un anunt cu privire la o urgenta era difuzat, iar o repetitie a ceremoniei de investire a lui Biden a fost suspendata.Masuri de securitate exceptionale au fost impuse in capitala americana, iar zeci de membri ai Garzii Nationale au fost desfasurati pe teren.Martori oculari au semnalat fum langa Capitoliu. Pompierii din Washington au anuntat ca au intervenit la un incendiu, in apropierea sediului Congresului, care a fost stins.O alerta difuzata personalului Capitoliului anunta ca acest complex era inchis, iar nimeni nu putea intra sau iesi. Toate cele 50 de state americane si Districtul Columbia (DC) se afla in alerta cu privire la eventuale proteste violente inaintea investirii lui Biden, miercuri.Politia federala ( FBI ) a avertizat ca este posibil ca sustinatori ai lui Trump sa organizeze manifestatii in toate statele americane si in capitala.